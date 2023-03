Geld Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild up-down up-down Bahn Üstra stoppt Ticketkauf mit Bargeld an Haltestellen Von dpa | 24.03.2023, 13:00 Uhr

Nach Sprengungen von Fahrkartenautomaten will der Verkehrsanbieter Üstra in Hannover vorerst an oberirdischen Haltestellen den Verkauf von Tickets gegen Bargeld beenden. Allein seit Anfang Dezember seien 20 Fahrkartenautomaten zerstört worden, der Schaden belaufe sich mittlerweile auf 800.000 Euro, teilten die Verkehrsbetriebe am Freitag mit. Fahrgäste oder Menschen in der Nähe der Haltestellen seien bei den Sprengungen bisher nicht verletzt worden - das Risiko, dass Menschen verletzt werden könnten, wolle man aber nicht eingehen. Daher sollten an den oberirdischen Haltestellen die Wechselgeldbestände und Einnahmen aller 218 betroffenen Automaten entnommen werden.