Landgericht Osnabrück Urteile im Prozess um Geldautomatensprengungen erwartet Von dpa | 04.11.2022, 01:32 Uhr

Im Prozess vor dem Landgericht Osnabrück gegen zwei Männer im Zusammenhang mit Geldautomatensprengungen werden am Freitag (11.00 Uhr) die Urteile erwartet. Die beiden Männer im Alter von 36 und 29 Jahren sollen zwischen Februar und November 2020 in verschiedenen Orten an der Sprengung von Geldautomaten beteiligt gewesen sein.