Prozesse Urteil wegen dreifachen Mordes in Bispingen: Rechtskräftig Von dpa | 26.07.2022, 13:36 Uhr

Das Urteil wegen Mordes an einer Mutter und ihren beiden Kindern in Bispingen ist rechtskräftig. Das Landgericht in Lüneburg hatte einen 35 Jahre alten Bremer im Januar unter anderem wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, die besondere Schwere der Schuld festgestellt und die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung angeordnet. Der Bundesgerichtshof verwarf die dagegen eingelegte Revision, wie das Landgericht am Dienstag mitteilte.