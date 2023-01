Justitia Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Urteil rechtskräftig: Lebenslang für Mord Von dpa | 30.01.2023, 15:54 Uhr

Das Urteil zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe für einen 38-Jährigen wegen Mordes an seiner Ehefrau in Burgdorf bei Hannover ist rechtskräftig. Gegen das Urteil des Schwurgerichts ist innerhalb der einwöchigen Frist keine Revision eingelegt worden, teilte das Landgericht Hildesheim am Montag mit.