Das Landgericht hatte den wirtschaftlich gescheiterten Pferdezüchter schuldig gesprochen, am 28. Dezember 2021 in Fischerhude bei Bremen eine 73 Jahre alte Frau und deren 56 Jahre alten Sohn erschossen zu haben. Die Toten waren Mutter und Bruder eines früheren Geschäftspartners und Freundes des Angeklagten. Eine zufällig am Tatort anwesende damals 53 Jahre alte Frau erlitt einen Kopfdurchschuss und überlebte schwer verletzt.