Landgericht Bremen Urteil nach Armbrust-Schüssen: Schütze soll in Psychiatrie Von dpa | 27.02.2023, 15:11 Uhr

Der 21-Jährige, der mit einer Armbrust in einem Bremerhavener Gymnasium auf die Schulsekretärin geschossen hat, ist zu acht Jahren Haft wegen versuchten Mordes verurteilt worden. Das Bremer Landgericht ordnete am Montag zudem die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Die Unterbringung sei vorrangig gegenüber der Haftstrafe, sagte die Vorsitzende Richterin.