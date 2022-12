Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Urteil im Prozess um Manipulation an Bremsschläuchen Von dpa | 08.12.2022, 02:48 Uhr

Im Prozess um die Zerstörung von Bremsschläuchen an einem Auto vor der Jugendkammer des Landgerichts in Lüneburg werden für Donnerstag (9.30 Uhr) die Plädoyers und das Urteil erwartet. Der 22 Jahre alte Angeklagte hatte zum Auftakt die Tat eingeräumt. Er habe sich zu der Tat hinreißen lassen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm gemeinsam mit seiner damaligen Freundin versuchten Mord an einem Abend im Juli 2021 an dem Ex-Stiefvater der 20-Jährigen vor.