Prozess um Doppelmord in Wennigsen
Landgericht Hannover Urteil im Prozess um Doppelmord an Ehepaar erwartet
27.04.2023, 03:17 Uhr

Im Prozess gegen einen 24-Jährigen, der ein Ehepaar in Wennigsen ermordet haben soll, wird an diesem Donnerstag (14.00 Uhr) im Landgericht Hannover das Urteil verkündet. Der Iraker soll den 59-jährigen Kfz-Meister und seine ein Jahr ältere Frau im Juni 2022 aus Habgier in dem Haus der Familie erstochen haben.