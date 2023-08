Prozess Urteil im Mordfall Anastasia ist rechtskräftig Von dpa | 30.08.2023, 14:54 Uhr | Update vor 21 Min. Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Verurteilung eines 15-Jährigen wegen Mordes an seiner Mitschülerin aus Salzgitter ist rechtskräftig. Die Revision gegen den Schuldspruch habe der zuständige Senat verworfen, teilte der Bundesgerichtshof in Karlsruhe am Mittwoch zu dem entsprechenden Beschluss vom 23. August mit. Das Urteil des Landgerichts Braunschweig habe der rechtlichen Überprüfung standgehalten. Nach dem gewaltsamen Tod der 15-jährigen Anastasia hatte das Landgericht den zur Tatzeit 14-Jährigen im Februar zu einer Jugendfreiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt.