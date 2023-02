Landgericht Hannover Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild up-down up-down Landgericht Hannover Urteil im Doppelmord-Prozess gegen 28-Jährigen erwartet Von dpa | 10.02.2023, 03:19 Uhr

Im Prozess wegen zweifachen Mordes gegen einen 28-Jährigen wird heute im Landgericht Hannover das Urteil verkündet. Dem Deutschen wird vorgeworfen, aus Wut und Enttäuschung über unerfüllte Besitzansprüche seine Mutter und deren neuen Ehemann erstochen zu haben. Die getöteten Eheleute waren Ende Mai 2022 in ihrem abgelegenen Haus am Rande des Dorfes Hagen bei Neustadt am Rübenberge entdeckt worden. Schnell geriet der Sohn der getöteten Frau ins Visier der Ermittler - er wurde nach tagelanger Fahndung gefasst.