Oberlandesgericht Urteil gegen frühere Islamistin aus Salzgitter erwartet Von dpa | 31.08.2023, 17:48 Uhr | Update vor 35 Min. Justitia Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Nach einem mehrmonatigen Prozess wird an diesem Freitag (13.00 Uhr) in Celle das Urteil gegen eine 34 Jahre alte frühere Islamistin erwartet. Die Frau aus dem Raum Salzgitter soll sich 2015 mit ihrem Ehemann in Syrien der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) angeschlossen haben. Seit April muss sie sich vor dem Oberlandesgericht (OLG) Celle unter anderem wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung verantworten.