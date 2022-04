ARCHIV - Prozessakten liegen in einem Gerichtssaal. Foto: Thomas Frey/dpa/Symbolbild FOTO: Thomas Frey Prozess Urteil erwartet: Sohn soll Vater getötet haben Von dpa | 27.04.2022, 19:15 Uhr

Im Prozess gegen einen 28-Jährigen wegen Totschlags an seinem Vater wird am Donnerstag (13.30 Uhr) in Göttingen das Urteil erwartet. Der Mann muss sich seit Februar vor dem Landgericht verantworten. Neben Totschlags wurde der Mann auch wegen weiterer Delikte angeklagt.