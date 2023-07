Wetter in Niedersachsen Foto: Lars Penning/dpa up-down up-down Sommerwetter Urlauber suchen Abkühlung am Meer - Kaltfront kommt Von dpa | 15.07.2023, 15:02 Uhr | Update vor 7 Min.

Wochenendurlauber und Touristen haben am Samstag Abkühlung an den Küsten und den Binnengewässern gesucht. So war das Timmeler Meer in Ostfriesland gut besucht, auch wenn bei 29 Grad ein starker Wind wehte. Zum Mittag gab es wie im Umkreis von Cuxhaven eine Gewitterwarnung. So blieben an der Nordseeküste einige Strandkörbe leer.