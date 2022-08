ARCHIV - Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild FOTO: Philipp von Ditfurth up-down up-down Aurich Unwetter im fordert zahlreiche Feuerwehr-Einsätze Von dpa | 16.08.2022, 08:00 Uhr

Im Landkreis Aurich hat ein Unwetter für etwa 20 Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Gleich zwei Mal seien Blitze in Häuser eingeschlagen, hieß es in einer Mitteilung der Feuerwehr vom frühen Dienstag. In Südbrookmerland ist ein Einfamilienhaus betroffen gewesen, das Schaden am Dach nahm und im Inneren verrauchte. In Großheide erwischte der Blitz ein Landhaus, in dessen Inneren ebenfalls Spuren des Einschlags sichtbar wurden. Feuer entstand beide Male aber nicht. Personen wurden ebenfalls nicht verletzt.