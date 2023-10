Geplant ist die Versammlung demnach am nächsten Montag am Braker Hafen (Landkreis Wesermarsch). An dem Treffen teilnehmen sollen dem BUND zufolge Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) und Umweltminister Christian Meyer (Grüne). Sprecher der jeweiligen Ministerien bestätigten den Termin auf Anfrage. Nach Angaben des Umweltministeriums sind auch Kommunen und Verbände zu dem Termin geladen.



Mit der Unterweser ist der Teil der Weser zwischen Bremen-Hemelingen und Bremerhaven gemeint.