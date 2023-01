Räumung von Lützerath Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Demonstration Unterstützung aus Niedersachsen für Lützerath Von dpa | 14.01.2023, 10:43 Uhr

Die Demonstranten in Lützerath bekommen am Wochenende auch Unterstützung aus Niedersachsen. Aus mehreren Städten wollten sich Sympathisanten der Klimabewegung am Samstag auf die Reise zur Großdemo nach Nordrhein-Westfalen machen.