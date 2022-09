Volkswagen-Logo Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archiv up-down up-down Digitalisierung Unternehmen sollen Fahrzeugflotten digital zulassen können Von dpa | 28.09.2022, 13:37 Uhr

Die digitale Zulassung von Autos soll nach Privatpersonen schon bald auch für Unternehmen möglich werden. Ein entsprechendes Projekt zur Anmeldung ganzer Fahrzeugflotten sei erfolgreich abgeschlossen worden, teilten die Stadt Braunschweig und Volkswagen Financial Services am Mittwoch gemeinsam mit. Firmen könnten ihre Flotten künftig digital zulassen und Kommunen die oft noch umständlichen Prozesse in ihren Zulassungsbehörden vereinfachen, sagte der Vorstandschef der VW-Finanztochter, Christian Dahlheim.