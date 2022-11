Olaf Lies Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild up-down up-down Unterstützung Unternehmen sollen Energiehilfen ab Januar beantragen können Von dpa | 17.11.2022, 16:20 Uhr

Kleine und mittelständische Unternehmen in Niedersachsen sollen die geplanten Wirtschaftshilfen in der Energiekrise von der zweiten Januarhälfte an beantragen können. Das hat Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) am Donnerstag in Aussicht gestellt. Geplant seien 200 Millionen Euro aus dem angekündigten Sofortprogramm des Landes, dem der Landtag noch zustimmen muss, und 100 Millionen Euro aus einem noch nicht finalisierten Bundesprogramm.