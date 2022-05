ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild FOTO: Lino Mirgeler Helmstedt Unter Heroin-Einfluss auf E-Scooter unterwegs Von dpa | 08.05.2022, 19:40 Uhr

Nach dem Konsum von Heroin ist eine 31-Jährige in Helmstedt mit einem E-Scooter unterwegs gewesen. Die Polizei schnappte die Frau. Den Beamten war aufgefallen, dass an dem E-Scooter ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen montiert war, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.