Wintersemester Unis sparen Energie und setzen auf Präsenzunterricht Von dpa | 22.10.2022, 08:41 Uhr

Die Universitäten und Hochschulen in Niedersachsen und Bremen wollen die Online-Lehre trotz Energiekrise in diesem Winter verhindern. Es sei das „oberste Ziel, den Lehrbetrieb im Wintersemester auch bei einer Zuspitzung der Lage möglichst ohne Einschränkungen in Präsenz aufrechtzuerhalten“, sagte Corinna Dahm-Brey, Sprecherin der Universität Oldenburg der Deutschen Presse-Agentur. Ein ähnliches Bild ergab eine Abfrage an weiteren Hochschul-Standorten.