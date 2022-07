ARCHIV - Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident Niedersachsen, spricht in der Landespressekonferenz im niedersächsischen Landtag. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Energieversorgung Uniper: Ministerpräsident Weil begrüßt Einstieg des Bundes Von dpa | 22.07.2022, 17:21 Uhr

Das Hilfspaket des Bundes für den Gasimporteur Uniper stößt bei Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und Energieminister Olaf Lies auf Zustimmung. Weil sagte in einer am Freitag verbreiteten Mitteilung: „Der Einstieg des Bundes in der aktuellen Situation ist richtig und wichtig für die Stabilisierung des Unternehmens und die Energiewirtschaft.“ Eine Havarie hätte unkalkulierbare Folgen nicht nur für Uniper selbst, sondern vor allem für die kommunalen Energieversorger.