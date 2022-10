Herbst Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Ungewöhnlich warmes Wetter am langen Wochenende erwartet Von dpa | 28.10.2022, 14:56 Uhr

Mit Höchstwerten von bis zu 25 Grad wird es am Wochenende in Niedersachsen und Bremen ungewöhnlich mild. „Es ist für Ende Oktober ein außergewöhnlich warmes Wochenende“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Freitag. Grund dafür sei die warme Luft, die aus dem Südosten von der Iberischen Halbinsel nach Deutschland komme. Zum Start des langen Wochenendes werden am Nordrand des Harzes bis zu 25 Grad erwartet. Im restlichen Niedersachsen und in Bremen liegen die Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad.