Steinhuder Meer Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Wetter Ungewöhnlich milder Oktober-Ausklang Von dpa | 29.10.2022, 15:53 Uhr

Warme Luft von der iberischen Halbinsel sorgt für ein ungewöhnlich mildes langes Wochenende in Niedersachsen und Bremen. Im Norden bleibt es am Samstag meist bewölkt und teils regnerisch, während es im Süden immer mehr auflockert, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 Grad in Hannover und 17 Grad in Ostfriesland. Nachts kühlt es sich auf bis zu 8 Grad ab.