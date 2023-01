Wetter in Niedersachsen Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Wetter Ungewöhnlich milder Neujahrstag in Niedersachsen Von dpa | 01.01.2023, 13:11 Uhr

Am ersten Tag des neuen Jahres können sich die Menschen in Niedersachsen auf ungewöhnlich milde Temperaturen einstellen. Die Tageshöchstwerte liegen am Sonntag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bei 12 bis 16 Grad. Am Vormittag ist es den Angaben zufolge wechselnd bis stark bewölkt, später zieht Regen auf.