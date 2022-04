Regenwetter in Oldenburg FOTO: Hauke-Christian Dittrich Unwetter Ungemütliches Wetter bringt Sturm, Schauer und Gewitter Von dpa | 07.04.2022, 18:35 Uhr | Update vor 9 Min.

Es wird ungemütlich in Niedersachsen und Bremen. Am Donnerstag gibt es Regen, örtlich auch gewittrige Graupelschauer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Die Höchstwerte liegen bei acht bis elf Grad. Vielerorts wird es stürmisch. Auf den Inseln rechnen die Meteorologen vereinzelt auch mit schweren Sturmböen.