Unfall Unfalltod von Kleinkind im Baumarkt: Ermittlung gegen Eltern Von dpa | 07.12.2022, 14:05 Uhr

Nach dem tödlichen Unfall eines Kleinkindes in einem Baumarkt in Garbsen bei Hannover wird gegen die Eltern ermittelt. Das sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover am Mittwoch. Das sei das routinemäßige Verfahren in einem solchen Fall. Ermittelt werde wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung. Der NDR hatte berichtet.