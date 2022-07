ARCHIV - Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Puchner up-down up-down Internet-Anwendung Unfallatlas zeigt Unfallschwerpunkte in Niedersachsen Von dpa | 12.07.2022, 11:23 Uhr

Im vergangenen Jahr sind in Niedersachsen 352 Menschen bei Verkehrsunfällen gestorben - 18 weniger als 2020. Aber wo gab es besonders viele Unfälle, wo starben im Straßenverkehr besonders viele Menschen? Diese Unfallschwerpunkte zeigt die Anwendung „Unfallatlas“ im Internet, wie das Landesamt für Statistik Niedersachsen am Dienstag mitteilte. Die Unfalldaten seien mit den Ergebnissen des vergangenen Jahres aktualisiert worden. Nach früheren Angaben des niedersächsischen Innenministeriums starben 2021 so wenige Menschen bei Verkehrsunfällen wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen vor mehr als 60 Jahren.