Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Landkreis Stade Unfall nach Überholmanöver an Kreuzung: Drei Schwerverletzte Von dpa | 08.06.2023, 19:19 Uhr

Bei einem Zusammenprall von zwei Autos auf einer Landstraße sind am Donnerstag drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 61 Jahre alte Autofahrer war beim Überholen in der Gemeinde Kutenholz (Landkreis Stade) gegen ein abbiegendes Auto gefahren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Neben dem 61-Jährigen, dessen 10 Jahre alten Beifahrer wurde auch der 28 Jahre alte Fahrer des anderen Autos schwer verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.