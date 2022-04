Unfall FOTO: Stefan Sauer Landkreis Osnabrück Unfall nach Hagelschauer: Zwei Schwerverletzte Von dpa | 10.04.2022, 11:00 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach einem Hagelschauer sind bei einem Unfall auf der Autobahn 1 nahe Wallenhorst im Landkreis Osnabrück zwei Menschen schwer verletzt worden. Die 57-jährige Frau und der 62-jährige Mann seien mit ihrem Wagen am Samstag in nördlicher Richtung unterwegs gewesen, als sie kurz hinter der Anschlussstelle Osnabrück-Nord von der mittleren auf die rechte Spur wechselten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dort geriet der Wagen auf der hagelglatten Straße ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich vermutlich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen.