Unfall mit zwei Lkw auf A27 - Schweineköpfe auf Fahrbahn Foto: Jörn Hüneke/dpa up-down up-down Verden Unfall mit zwei Lkw auf A27: Schweineköpfe auf Fahrbahn Von dpa | 09.05.2023, 07:23 Uhr

Ein Unfall zwischen einem mit Schweineköpfen beladenen Lastwagen und einem zweiten Lkw hat auf der A27 im niedersächsischen Landkreis Verden für eine Vollsperrung gesorgt. Durch den Zusammenstoß verteilten sich die geladenen Schweineköpfe auf der Fahrbahn. Die Polizei sperrte die A27 in Höhe der Anschlussstelle Verden-Nord in der Nacht zu Dienstag zunächst in beide Richtungen ab, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Unfallhergang war laut Angaben eines Feuerwehrsprechers am frühen Dienstagmorgen noch unklar.