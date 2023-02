Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Peine Unfall mit totem Beifahrer auf der A2 Von dpa | 11.02.2023, 11:26 Uhr

Bei einem Unfall auf der A2 bei Peine ist der Beifahrer eines beteiligten Autos gestorben. An dem Unfall am Samstagmorgen sind ein Auto und ein Lkw beteiligt gewesen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Beifahrer des Autos starb bei dem Unfall. Die Ursache waren zunächst unbekannt. Die A2 ist zwischen Peine und Hämelerwald voll gesperrt.