Grafschaft Bentheim Unfall mit Pedelecs: Mann übersieht Ehefrau beim Abbiegen 17.10.2022, 10:56 Uhr

Ein Ehepaar ist bei Uelsen in der Grafschaft Bentheim mit ihren beiden Pedelecs zusammengestoßen. Die Ehefrau stürzte und wurde schwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Laut den Beamten hatte der 58 Jahre alte Ehemann am Sonntag seine Frau übersehen, als er von einer Straße nach links abbiegen wollte. Die 52-Jährige fuhr den Angaben zufolge links von ihrem Ehemann. Sie kam nach dem Unfall in eine Klinik.