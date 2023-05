Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Emsland Unfall mit Fasan: Sozius schwer verletzt Von dpa | 01.05.2023, 11:35 Uhr

Ein Fasan hat im Emsland einen Unfall mit einem Motorrad verursacht. Der 27 Jahre alte Sozius wurde dabei am Sonntag in Rhede schwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach hatte der Fasan den 27-Jährigen am Kopf getroffen und der Mann fiel vom Motorrad. Er stürzte auf einen Grünstreifen und kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der 37 Jahre alte Motorradfahrer blieb unverletzt.