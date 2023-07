Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down Emsland Unfall in Lingen: Radfahrerin wohl außer Lebensgefahr Von dpa | 28.07.2023, 08:52 Uhr | Update vor 6 Min.

Eine 15 Jahre alte Radfahrerin, die in Lingen von einem Kleintransporter überrollt wurde, befindet sich derzeit außer Lebensgefahr. Das teilte ein Sprecher der Polizei am Freitag auf Nachfrage mit. Zu dem Unfall kam es am Donnerstagnachmittag. Den Angaben nach übersah die Jugendliche beim Überqueren einer Straße den Transporter, der sie erfasste. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 62 Jahre alte Fahrer des Wagens erlitt einen Schock. Zunächst hatte es geheißen, die Fahrerin sei 16 Jahre alt.