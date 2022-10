Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Göttingen Unfall des Krankenwagens auf Weg in Klinik: Patient tot Von dpa | 21.10.2022, 14:06 Uhr

Ein in einem Krankenwagen transportierter Patient ist wenige Stunden nach einem Unfall des Wagens gestorben. Der 79-Jährige starb in der Nacht auf Freitag im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Ob der Tod mit dem Unfall bei Bilshausen (Landkreis Göttingen) zusammenhängt, war den Angaben nach am Freitag noch unklar. Die Staatsanwaltschaft sei in die Ermittlungen eingebunden worden.