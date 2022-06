Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte Landkreis Oldenburg Unfall auf A29 - Zwei Schwerverletzte Von dpa | 03.06.2022, 07:58 Uhr

Ein 51-Jähriger ist mit seinem Wagen auf der Autobahn 29 im Bereich Großenkneten (Landkreis Oldenburg) von der Fahrbahn abgekommen und in einen Strauch gefahren. Der Fahrer sowie sein 49 Jahre alter Mitfahrer wurden bei dem Unfall am Donnerstag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein dritter 49 Jahre alter Mitfahrer erschien zunächst unverletzt. Alle drei Männer wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.