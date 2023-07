Besucher des Deichbrand-Festivals müssen bei der Anfahrt mehr Zeit in Kauf nehmen. Foto: dpa/Lars Penning up-down up-down A27 zwischenzeitlich gesperrt Staus vor Beginn des Deichbrand-Festivals in Cuxhaven: Das sollten Besucher wissen Von dpa | 20.07.2023, 07:37 Uhr | Update vor 6 Min.

Wegen eines Verkehrsunfalls in der Nacht zu Donnerstag in Bremerhaven war die Autobahn 27 in Richtung Cuxhaven voll gesperrt. Besonders Fans, die zum Musikfestival „Deichbrand“ wollen, müssen mehr Fahrtzeit einrechnen.