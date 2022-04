Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle FOTO: Stefan Puchner Peine Unfall auf A2: Zwei Menschen verletzt Von dpa | 09.04.2022, 15:30 Uhr | Update vor 38 Min.

Auf der Autobahn 2 in Richtung Hannover hat sich bei Peine ein Auto mit Anhänger überschlagen. Zwei Personen wurden bei dem Unfall am Samstagmittag in dem Fahrzeug eingeklemmt und mussten aus dem Wagen befreit werden, wie die Polizei in Braunschweig mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte einen der Insassen ins Krankenhaus. Die andere Person sei mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden. Beide seien schwer verletzt.