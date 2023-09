Verkehr Unfall an Kreuzung in Garrel: Zwei Schwerverletzte Von dpa | 20.09.2023, 21:03 Uhr | Update vor 23 Min. Rettungsdienst Foto: Jens Kalaene/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Unfall an einer Kreuzung in Garrel im Landkreis Cloppenburg sind am Mittwochnachmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Eine 61-Jährige habe nicht beachtet, dass sie keine Vorfahrt hatte, teilte die Polizei am Abend mit. Die Feuerwehr habe die Frau aus ihrem Fahrzeug befreit, indem sie das Dach abtrennte. Die Schwerverletzte wurde ebenso wie ein 24-Jähriger in ein Krankenhaus gebracht - der junge Mann per Rettungshubschrauber. Ein weiterer Mensch wurde leicht verletzt.