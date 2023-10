Verkehr Unfall an Bahnbrücke: Strecke bei Hameln gesperrt Von dpa | 16.10.2023, 19:18 Uhr | Update vor 6 Min. Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Wegen eines Unfalls an einer Bahnbrücke ist der Zugverkehr zwischen Löhne und Elze unterbrochen worden. „Die vorsichtige Prognose ist, dass die Strecke am Freitag wieder freigegeben werden kann“, sagte eine Bahnsprecherin am Montagabend. Fachleute müssten sich allerdings am Dienstag erst noch einen genaueren Überblick verschaffen.