Ammerland Unerwartet Straße betreten: Fußgänger von Auto erfasst Von dpa | 19.05.2022, 07:38 Uhr

Ein 61 Jahre alter Fußgänger ist in Rastede (Landkreis Ammerland) von einem Auto erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Augenzeugen zufolge soll er am Mittwochabend unvermittelt die Straße betreten haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein 85 Jahre alter Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß.