Kernkraft Undichte Filterklappe an Alt-Atomkraftwerk entdeckt Von dpa | 25.05.2023, 15:08 Uhr

Bei einer Überprüfung des 1977 abgeschalteten und sich seit 2015 im Rückbau befindlichen Kernkraftwerks Lingen ist eine undichte Filterabsperrklappe festgestellt worden. Der Mangel sei gemäß den deutschen Meldekriterien in die Kategorie N (Normal) eingestuft worden und dem niedersächsischen Umweltministerium als Aufsichtsbehörde mitgeteilt worden, teilte die RWE Nuclear GmbH am Donnerstag in Lingen mit.