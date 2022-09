Arzt Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Gesundheit „Und wie geht's dir, Doc?“ Umfrage zur Belastung von Ärzten Von dpa | 13.09.2022, 02:49 Uhr

Wie geht es den Klinikärzten in Niedersachsen? Das will die Ärztegewerkschaft Marburger Bund wissen - und hat zum zweiten Mal erfragen lassen, wie es um die Gesundheit der Mediziner an Krankenhäusern im Land steht. Die Ergebnisse will die Gewerkschaft am Dienstag (ab 11.00 Uhr) vorstellen. Die Befragung übernahm den Angaben zufolge das Institut für Qualitätsmessung und Evaluation (IQME) - ebenso wie die länderspezifische Auswertung. Darin geht es etwa um Zahlen zu Bürokratieaufwand, Digitalisierung sowie Arbeitsbelastung und -zufriedenheit.