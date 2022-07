Schneeweiße Sandstrände hin zur offenen See, die größte zusammenhängende Wattlandschaft der Welt auf der dem Festland zugewandten Seite: Diese Kombination macht die Ostfriesischen Inseln zu einer faszinierenden landschaftlichen Erscheinung. Zwischen 3,5 und zehn Kilometer liegen sie vor der Küste. Auf sieben der Eilande leben Menschen, vier weitere sind unbewohnt.

Auch wenn es so aussieht: Bei den Inseln handelt es sich keineswegs um Überreste des Festlandes, die aus dem Wasser emporragen. Vielmehr sind sie im Laufe der Jahrtausende nach der letzten Eiszeit durch Meeresablagerungen entstanden, die Strömung, Wind und Fluten anschwemmten. Diese Einflüsse haben die Gestalt der Inseln immer wieder verändert und tun es bis heute. Allerdings hat der Mensch Mitte des 19. Jahrhunderts begonnen, die Eilande mit aufwendigen Anlagen zu befestigen, um die natürlichen Veränderungen so stark wie möglich einzuschränken.

Solche Schutzmaßnahmen waren den Menschen in früheren Zeiten fremd. Sie lebten in rauem Klima, den Gefahren von Wind und Wasser ausgeliefert. Ein hartes, karges Leben muss es gewesen sein, das die Bewohner führten. Ab wann genau die Inseln besiedelt wurden, können Forscher nicht zweifelsfrei sagen. Fest steht, dass Langeoog erstmals 1289 als bewohnt urkundlich erwähnt wurde. Von den anderen Inseln gibt es darüber erst spätere Zeugnisse.

Von Plinius beschrieben

Zum ersten Mal schreibt übrigens der römische Gelehrte Plinius der Ältere wenige Jahrzehnte nach Christi Geburt von einer großen Insel vor der ostfriesischen Küste: Burchana. Über ihren Verbleib gibt es verschiedene Theorien. Eine These lautet, Burchana sei bei der ersten Marcellusflut 1219 oder der zweiten Marcellusflut 1362 in mehrere Teile zerrissen worden – die Inseln Borkum, Juist und Buise. Letztere wiederum wurde ebenfalls kurze Zeit später überschwemmt. Das östliche Ende ragt noch aus dem Wasser. Einst hieß es Osterende, heute trägt es den Namen Norderney.

Unter ihrem vollen Namen tauchen alle Eilande erstmals 1398 in den Urkunden auf. Einige von ihnen werden aber bereits in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts in den Aufzeichnungen der Kreuzzüge erwähnt: Um 1227 soll sich vor den Inseln im Meer eine Flotte ostfriesischer Kreuzfahrer gesammelt haben, die von dort aus ins Heilige Land segelten.