08.05.2022
Unbekannter versprüht Reizgas in Disco: Zehn Verletzte

Eine unbekannte Person hat in der Nacht auf Sonntag in einer Diskothek in Celle vermutlich Reizgas verspürt und dabei zehn Personen leicht verletzt. Obwohl die Besucher die Diskothek sehr schnell nach Bemerken des Gases verlassen hatten, wurden die Dämpfe nach Angaben der Polizei von zahlreichen Personen eingeatmet. Zehn Besucher wurden vor Ort durch die Rettungskräfte versorgt, einer von ihnen wollte sich anschließend freiwillig ins Krankenhaus begeben. Die Disco wurde durchgelüftet und wieder für die Feiernden geöffnet. Die Polizei ermittelt nun gegen Unbekannt.