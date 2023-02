Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Uelzen Unbekannter leitet Propangas in Amtsgericht-Tiefgarage ein Von dpa | 06.02.2023, 14:57 Uhr

Ein Unbekannter hat mit einem Schlauch Propangas in die Tiefgarage des Amtsgerichts in Uelzen eingeleitet. Niemand wurde verletzt - auch zu einer Explosion kam es nicht, wie die Polizei in Lüneburg am Montag mitteilte. Die Beamten ermitteln nun wegen dem versuchten Herbeiführen einer Explosion. Es sei ein „besorgniserregender Vorfall“, teilte die Polizei mit. Es werde „mit Nachdruck“ ermittelt.