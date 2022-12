Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Unbekannter legt mehrere Brände in Hannover Von dpa | 18.12.2022, 15:34 Uhr

Ein Unbekannter hat mehrere Brände vor und in Wohnhäusern in Hannover gelegt. Die Feuer wurden am Samstag zwischen 03.30 und 11.20 Uhr an insgesamt elf Orten im Stadtteil Sahlkamp gelegt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Verletzt wurde niemand, die Feuerwehr löschte die Brände jeweils schnell. Da die Feuer frühzeitig entdeckt wurden, entstand an den Häusern kein Schaden.