Wölfe Foto: Torsten Beuster/-/dpa/Symbolbild up-down up-down Cuxhaven Unbekannter erschießt Wolf Von dpa | 18.10.2022, 12:19 Uhr

Ein Wolf ist im Landkreis Cuxhaven illegal abgeschossen worden. Das tote Tier war am Montag in Beverstedt, Ortsteil Stubben, vom zuständigen Jagdpächter gefunden worden, wie der Landkreis am Dienstag mitteilte. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen des Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz ein. Bei einer möglichen Verurteilung müsse der Täter oder die Täterin mit einer Geldstrafe oder einer Haftstrafe von bis zu fünf Jahren rechnen, sagte ein Polizeisprecher.