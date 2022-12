Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Unbekannte Werfen in Göttingen erneut Gegenstände auf Autos Von dpa | 07.12.2022, 17:10 Uhr

Zum wiederholten Mal wurde von einer Brücke in Göttingen ein Gegenstand auf ein Auto geworfen. Das Fahrzeug wurde dabei am Dienstagabend getroffen und beschädigt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Tatort war den Angaben nach eine Brücke über die Bundesstraße 27 in der Nähe der Anschlussstelle an die Autobahn 7.