Göttingen Unbekannte stehlen zwei Kaninchen Von dpa | 30.03.2023, 14:31 Uhr

Unbekannte haben in Göttingen zwei Kaninchen gestohlen. Die Täter sollen die Tiere am späten Mittwochabend aus ihrem Auslauf entwendet haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein drittes Kaninchen ließen die Diebe demnach zurück.